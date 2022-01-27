因應近期鬧蛋荒，農委會副主委黃金城今表示，將啟動南蛋北送，並從澳洲、美國進口雞蛋，因應蛋源不足。（行政院提供）

農曆年採購需求旺季，卻出現雞蛋供應嚴重不足，釀成「蛋荒」，每日有300至400萬顆缺口，農委會今宣布因應方案，除蛋加工廠暫時停工及南蛋北送外，緊急從澳洲、美國進口，補充國供應不足，全力穩定農曆春節期間用蛋需求。農委會副主委黃金城表示，受到禽流感跟氣候影響，導致蛋源短缺，預計蛋源要到清明節才會穩定。

農委會指出，為充裕供應，農委會將積極輔導農產品批發市場，加強掌握貨源調配及作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨；其中蔬菜供應量能較平常日增加36％、水果增加44％、花卉增加96％、毛豬增加25％、禽肉增加4％、水產增加28％，可充分滿足民眾年節採購需求，確保國人於春節期間可以買到充足且優質的農產品。

針對近期鬧「蛋荒」，農委會今於行政院會後記者會說明因應措施，農委會表示，每日蛋需求量約2320萬顆，近期中南部溫差大，導致減產2成；基於蛋加工佔一天蛋產量的一成，液蛋、水煮蛋等加工廠暫時停工，並啟動南蛋北送。

黃金城表示，昨天中午已經到台北地區傳統超市跟超商視察，傳統超市蛋源較少，但仍有蛋可以出售，超市及量販店蛋源供應穩定，這波蛋荒主要是受到禽流感影響，預估蛋源要到清明節才會比較穩定。

因應蛋源不足，農委會已經協調從澳洲跟美國進口，預估二月中旬，澳洲雞蛋會新進口，預計每周會有一個貨櫃運抵，每貨櫃約有60萬顆雞蛋。