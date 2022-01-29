年前疫情持續延燒，今年民眾想要過個好年恐怕也是不太容易。儘管近日多起染疫病例，都與餐廳內用有關，不過指揮中心還是決定維持不禁內用的二級警戒直到年後。指揮中心固然有其必須顧及餐飲業者生計的考量，然而只要在餐廳內用、用餐時有一定時間無法配戴口罩，就是有染疫的風險。所以就算上沒有政策，下也要有對策，許多餐飲業者其實在指揮中心或地方政府提出更嚴格的內用指引之前，就已經自行加強了許多防疫措施。比方祭出外帶優惠鼓勵民眾外帶、確實使用隔板、減少內用容納人數並採取嚴格梅花座等等。畢竟生計要顧，安全更是要顧。

不過就在民眾都小心謹慎對付疫情之時，另一個對民生衝擊甚大的危機：蛋荒，竟然無聲無息地就冒了出來。就在這一個星期之內，尤其居住在北部的民眾都會發現，怎麼突然就買不到蛋了？連超商熟食區的茶葉蛋和冷藏區的溫泉蛋、溏心蛋，都成為民眾搶購一空的商品。而且因為恐慌心態，更多的民眾本來沒有這麼想要買蛋，都因為怕過年買不到蛋，因此著急著買蛋，讓原本就已經緊繃的供應量變得更加吃緊。

不但超市和超商的雞蛋貨架上空空如也，就連去到傳統雜貨店想要購買零售雞蛋，都還得要大排長龍。路上隨處可見一家店一家店詢問「還有蛋嗎？」的民眾。年前原物料飛漲時，去便當店買雞腿便當，老闆是把原本一支完整的手槍腿，硬生生斬成大腿和小腿兩塊，一個便當只放一塊；而如今北部蛋荒，去買便當的時候，老闆又要再把原本每個便當裡都可以有的一顆滷蛋再切對半，一個便當只剩一半滷蛋。花一樣的價錢，如今卻只能買到這樣一個雞腿只剩一半、滷蛋也只剩一半的便當，打開便當盒看到眼前這副景象的民眾，到底該做何感想？

雖然農糧署表示，這波大缺蛋主要是因為中南部的寒流與禽流感，造成雞隻死亡因此供應量降低，不過據部分雞農所言，其實行政院年前穩定物價的「凍漲政策」，也是造成這波雞蛋供應量不足的遠因。因為蛋雞飼料價格在去年早就因為原物料大漲而一起上升，可是如此一來就必定會連帶影響雞蛋的價格。行政院為了平穩物價而凍漲雞蛋價格，就讓許多蛋農因為成本考量，只能因此淘汰產蛋率不佳的老蛋雞，並減少蛋雞數量，結果再碰上淘汰老雞時、雛雞尚未長成可以供蛋，而且禽流感疫情又影響雞隻存活率的情況下，整體的產蛋量就降低了。

依照目前日缺120萬顆雞蛋，需要南蛋北送、從海外進口雞蛋才能勉強因應的情況來看，這波號稱史上最嚴重的蛋荒預計要到清明才會緩解。在疫價飛漲與疫情之下，已經過得相當疲憊的一般民眾，此時又要面對突如其來的缺蛋危機，實在相當辛苦。

（作者為口譯工作者）

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