過年傳來溫馨的畫面，蔡英文由立委柯建銘及新竹市長林智堅陪同，到新竹市立動物園慰問員工，致贈加菜金後隨飼育員走進羊駝和老虎內舍，園方更特別為動物們客製化年菜，讓牠們飽餐一頓，多感人哪！

可是就在前不久，新竹動物園才發生憾事，「紅毛猩猩霸凌山羌！抓腿狂甩30秒片網瘋傳 動物園遭出征」，諾大的標題難道蔡英文沒看見嗎？在同一個區域圈養的紅毛猩猩接連將兩隻山羌往地上摔、從上往下丟，山羌一跛一跛痛苦的離去。

事後園方表示，會將紅毛猩猩與山羌混養，是參考國內外動物園混養的案例與經驗，一年來相處融洽，還硬扯到台北市立動物園也有混養情形；然而據網友表示，猩猩會這樣做並非沒有原因，牠至少已忍受山羌一個多月的干擾和吵鬧，情緒早已爆發卻無人聞問。

總統過年除了關心自己養的貓犬外，還愛屋及烏跑去動物園探視，問題她並沒有關心動物遭霸凌事件，連問都沒問、提都沒提，她自己不看報，底下人都沒告訴她嗎？至少問問專家這樣的飼養方式對不對？適不適合？

羊駝、老虎吃到了新年大餐，其他動物呢？還有，老百姓日常少不了的雞蛋呢？是不是也該關心一下？

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