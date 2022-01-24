健身器材大廠派樂騰(Peloton)營收成長急凍、股價崩跌超過8成後，已引起股東不滿，根據消息人士透露，激進派投資人Blackwells Capital將提案要求董事會開除執行長佛利(John Foley)，以及考慮公司出售事宜。

知情人士表示，Blackwells Capital的持股比率將近5％，除了將提案要求董事會開除佛利外，也建議可以考慮出售選項，理由是對科技業或以健身為主的公司來說，派樂騰是一個具吸引力的收購標的。

由於成長放緩，這家因搭配線上課程而深受家用健身消費者喜愛的科技新創股價不僅較高點崩跌逾8成，甚至還跌破2019年9月每股29美元初次公開發行(IPO)掛牌價。

上周在CNBC報導稱由於需求下降而暫時停止產品生產後，派樂騰上周四股價暴跌24％。佛利隨後發給員工一封公開信，指媒體報導「並不完整」，不過派樂騰確實有在減檢討整體人力與產能，俾以更能反應市場季節性需求的變化。

佛利同時發表聲明指出，「公司正採取重大的調整措施，以降低成本並提升獲利展望」，確切的細節將待2月8日正式財報出爐時一併公布。

派樂騰自結上季營收達11.4億美元，訂戶總數達277萬人。

上週初派樂騰在其網站上公告，它將開始向客戶收取飛輪和跑步機的運送和安裝費，費用約數百美元。去年8月，派樂騰將其入門款飛輪的定價一口氣調降20％。

派樂騰上周五雖強彈12％，收在27.06美元，但市值僅約90億美元。大約一年前，這家紐約新創的市值高達500億美元。知情人士表示，Blackwells要求撤換執行長與考慮出售的理由是「公司營運狀況顯然比疫情爆發前還要疲弱，且大部分的責任在於兼任董事長的佛利，賣給規模更大的公司對派樂騰比較有利。」