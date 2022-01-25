濃煙猛竄！新店行動電源倉庫火警 燃燒面積約百坪急疏散 14:242022/01/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區民權路某6層建物今（25日）下午1時許傳出火警，火勢濃煙從地下一樓竄出，消防局獲報派遣86人前往救援。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區民權路某6層建物今（25日）下午1時許傳出火警，火勢濃煙從地下一樓竄出，消防局獲報派遣86人前往救援。（翻攝畫面） 新店行動電源倉庫火警 燃燒面積約百坪急疏散 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新店區民權路某6層建物今（25日）下午1時許傳出火警，火勢濃煙從地下一樓竄出，消防局獲報派遣86人前往救援，火勢於半小時後控制，由於地下室內堆放大量行動電源，濃煙相當大，消防人員持續救援中，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，起火處為某科技公司倉庫，堆放有大量的行動電源，消防局出動1大隊1中隊10分隊共消防人員86人、各式消防車輛34輛前往救援，消防局同時疏散該棟8人，火勢於半小時後控制，倉庫平時無人居住。 國1五楊高架火燒車 小客車先冒濃煙接著狂燒 台中霧峰鐵皮工廠火警 一連燒4棟廠房 #行動電源 #火勢 #消防局 #火警 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓點奈米贈救護車及高規格電擊器助桃市消防局 13:492022/01/20 財經 金門植物園祕境級路線 民眾登山迷路團團轉1個多小時 13:052022/01/17 社會 花蓮豐濱石梯港2賞鯨船被燒毀殆盡 包含賞鯨起源「海鯨號」 10:132022/01/17 社會 確保鄉親過平安年 金門打火兄弟大賣場實兵操演 14:532022/01/20 寶島 嘉義市家俱行大火 濃煙蔽天延燒3戶搶救中 14:212022/01/19 社會 花蓮2賞鯨船突起火 老船長損千萬 04:102022/01/18 地方新聞 高雄消防無人機搶救溺水 下秒「猛墜水中」消失眾人尷尬 23:332022/01/24 社會 城中城大火真相曝光！黃格格「一動作」害46條人命 檢建請死刑 12:352022/01/21 社會 新北消防隊員不敵病魔英年早逝 消防局長到場致祭 18:462022/01/22 寶島 嘉市新消防車報到 救災可達10層樓 04:102022/01/25 地方新聞 三層樓建築爆破震撼 新北城十安演練很逼真 18:532022/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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