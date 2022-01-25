新北市新店區民權路某6層建物今（25日）下午1時許傳出火警，火勢濃煙從地下一樓竄出，消防局獲報派遣86人前往救援。（翻攝畫面）

新店行動電源倉庫火警 燃燒面積約百坪急疏散

新北市新店區民權路某6層建物今（25日）下午1時許傳出火警，火勢濃煙從地下一樓竄出，消防局獲報派遣86人前往救援，火勢於半小時後控制，由於地下室內堆放大量行動電源，濃煙相當大，消防人員持續救援中，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，起火處為某科技公司倉庫，堆放有大量的行動電源，消防局出動1大隊1中隊10分隊共消防人員86人、各式消防車輛34輛前往救援，消防局同時疏散該棟8人，火勢於半小時後控制，倉庫平時無人居住。