桃園市確診者案18514曾前往新竹縣尖石鄉，足跡後山部落，環保局立即前往消毒。（新竹縣政府提供）

桃園市確診者案18514在新竹縣的活動足跡。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府24日晚間接獲通知，桃園市確診者案18514曾經在21日前往尖石鄉泰崗部落拜訪朋友，23日下午3點至晚上8點，前往竹北市的幸子卡拉OK唱歌、跳舞、吃飯長達5小時。衛生局匡列50人採檢，目前已知38人陰性，其餘人在檢驗中。

案18514在21日早上9點至11點時曾前往尖石鄉秀巒道路的「龍の客棧」，23日的下午3點至晚上8點，又在竹北市的幸子卡拉OK唱歌、跳舞、吃飯。據了解，同場唱歌者多自備麥克風，但因用餐時無口罩，衛生局仍憂心有傳染風險，因此擴大匡列、採檢。

新竹縣衛生局匡列50人採檢，其中居家隔離48人，自主健康管理1人，自我健康監測1人，截至25日下午5點止，已有38人採檢陽性、其餘仍在檢驗中。

新竹縣環保局也立即前往確診者曾造訪足跡消毒，幸子卡拉OK也立即配合停業2周，新竹縣衛生局呼籲民眾，仍須做好自身防護，包含戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，可盡速接種疫苗，提高自身保護力。