林秉樞去年11月間因涉嫌施暴監禁「港湖女神」高嘉瑜，並威脅散布不雅照，引起外界矚目，林也意外遭起底，與許多政商名流都有深厚關係，林遭羈押禁見即將屆滿2個月。新北地檢署今偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴，預計晚上6時許召開直播說明案情。

檢警調查，林秉樞於去年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，在未經高的同意之下，以手機截下9張高裸露身體的照片；此外，林還於同年11月間用通訊軟體LINE要求另名甲女，要求甲女去高嘉瑜的臉書留言，「立委，妳和有夫之婦上床，介入妳之前同學家庭的事實。我們有妳親口承認的錄音，也有妳同學太太的佐證。你若再刪除，再否認，我們立刻公布錄音。（歡迎提告，證據我們馬上提上法院）」，讓高看完之後感到心生懼怕。

另，林秉樞於同年11月間要求甲女在電視節目《新聞大白話》的YouTube直播上，張貼置頂留言，「高嘉瑜你自己想清楚，想不想爆料」。

檢方指出，林秉樞基於私行拘禁、傷害、強制、無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄等犯意，涉嫌於去年11月11日至13日間，將高嘉瑜拘禁在馥都飯店房間內，期間毆打高，並強迫高寫下違反個人意見的陳述與文字，還隨意拿高的手機截圖下畫面，以高的名義張貼文章與傳送訊息。

強制罪部分，林秉樞於去年11月24日中午許，在其母靈堂內，接續對高下跪、扯頭髮、按壓頭部，並把高推倒在靈堂沙發上，強行扯去高的帽子與口罩，以強迫的方式脅迫高的行為。

不僅如此，林秉樞因害怕其間禁高的行為曝光，便拿高在當時被強迫寫下的書信，於去年11月29日打電話威脅高，「還是我，跟鏡週刊換一換」等語，於同日 晚間再傳送 LINE 訊息「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」等文字給高。

又，林秉樞為了打造富豪形象，便於2020年10月至2021年9月間，指示丙女、甲女、鄭男將自動櫃員機交易明細表照片 5 張、帳戶存入交易憑單照片 1 張，以修圖軟體將該等準私文書之交易時間、交易序號、帳戶餘額、匯款金額、收款行、收款帳號、收款戶名等內容予以變造，完成後再以LINE 回傳經變造後之照片予林使用，林的行為足以損害於銀行管領帳戶資料之正確性。

新北地檢署偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴

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