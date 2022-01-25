癌症連續蟬聯國人十大死因第1名長達39年，連續2年受疫情影響，奇美醫學中心癌症中心主任馮盈勳說，推估各類篩檢人數減少約1萬2000人，以各項篩檢檢出率推算，約200多名癌前病變或罹癌者未能發現，恐錯過黃金治療期，呼籲民眾「防疫不忘防癌」！

馮盈勳指出，2020年至2021年間，民眾受疫情影響，減少出入公共場所和非必要緊急性醫療，癌症篩檢人數大幅減少，跟2019年相比，奇美醫學中心2020年大腸癌篩檢人數減少3216人，口腔癌篩檢減少706人，乳癌篩檢減少953人，子宮頸癌減少1297人，總共減少6172人次，下滑16.3％。

去年5月19日政府宣布三級警戒至7月27日降為二級警戒期間，甚至僅有2130人次進行癌症篩檢；後續奇美醫學中心透過宣導及加強提示，截至12月底，共計篩檢3萬1823人次，奇美醫學中心推估，2年間符合篩檢資格者約將近1萬2000人未進行癌症篩檢。

以奇美醫學中心大腸癌篩檢情形為例，推估2年約減少6500人執行糞便潛血檢查，以近3年癌前病變或癌症的檢出率(Case Yield)約3.35％，推估恐約有218人為癌前病變或罹癌而未能發現，後續對於個案本身和其家庭都將是沉重的負荷。

奇美醫學中心雖然持續維持超過8成以上的確診率，但疫情之下，個管師在追蹤過程中，的確增加許多困難度，民眾多以疫情嚴峻減少醫院進出為由，希望待疫情和緩後再進行確診，導致確診時間延長。 奇美醫學中心針對歷年罹癌病人進行分析發現，未有症狀時進行篩檢而發現癌症，存活率高出許多，相對證實若早期發現早期確診並治療，其5年存活率也愈高。

奇美醫學中心全面推廣4大癌症篩檢服務，包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌等，從2015年至2020年，四癌篩檢人次已超過17萬6829人次，其中發現3726位癌前病變或罹癌個案。奇美醫也因此連續2年獲國健署「乳癌篩檢效率王」醫學中心第一名及「疑癌追緝王」三癌醫學中心第一名。

這些癌症病友中，有許多人是未接受癌症篩檢的個案，篩檢前雖未有明顯症狀，但因主動篩檢最後確認為罹癌病人。馮盈勳說，許多癌友沒明顯症狀，這也是奇美積極推動高風險族群篩檢原因。

一名58歲吳姓婦人過去從未做過大腸癌篩，7年前接受奇美醫學中心個管師宣導後做檢查，竟確診大腸癌第3期，接受長達近7年治療，病情穩定，25日也現身分享心路歷程。