開局領先8分，110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第四階段地主台灣藝大，卻打到兩度落後11分，靠「一哥」曹薰襄第4節飆重要7分追平，延長賽大二替補陳宏恩跳出攻下8分，得以82比76逆轉氣走萬能科大，主場2連勝後本季預賽累計9勝3敗，繼政治大學、健行科大、世新大學、義守大學之後，拿到第5張8強門票，繼104學年度並列第5後，暌違5季重返8強。

台藝教練葛記豪說：「5年不是短時間，上次我進8強還是在高師大大四當球員的往事。」此役撐了42分鐘，全場頭號「鐵人」曹薰襄攻下27分、9籃板、6助攻 ，他說：「就讀南湖高中其中，我在高二和球隊晉級HBL 4強總決賽，個人首嚐台北小巨蛋比賽滋味，高三時球隊也晉8強，但進入UBA直到最後一年才熬到8強，尤其主場贏球晉級，更有不同意義。」

出身HBL光復高中的陳宏恩替補29分鐘獲得12分，延長賽8分助隊留下勝利，他說：「我比較擅長破區域，所以小葛教練會在適當的時侯用我；至於延長賽拿8分，自己倒是沒想到，但球隊贏球晉8強最重要。」

萬能目前預賽累計8勝4敗，只要26日贏台中科大，或是目前6勝6敗的高雄師大再輸1場，萬能即可隊史首晉UBA公開男一級8強。