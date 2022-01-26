台北市為了推「台北通」APP，將許多市府提供的公共服務綁進該APP中，台北市議員苗博雅因此發起拒絕台北通強迫推銷全民連署，已有破萬人連署。但苗博雅昨晚於臉書表示，連署後台也開始出現幾筆明顯的假資料，甚至刻意留髒話嗆聲，苗懷疑「我不知道這是不是有組織的作為？是不是有人用片面的資訊誤導民眾？」

苗博雅指出，辦公室接到幾通電話，講法都很像，「我愛台北通！我要用台北通！不要阻擋智慧城市！不要卡柯P！」從某個時間點開始，連署後台也開始出現幾筆明顯的假資料，甚至刻意留髒話嗆聲，Line也開始出現有人加入後失去理智亂罵，最後又自己封鎖離開。

苗博雅說，「我不知道這是不是有組織的作為？是不是有人用片面的資訊誤導民眾？但我寧可相信，這些民眾是因為資訊不完整，因不了解真相，而感到驚慌。」

苗博雅指出，推動議會決議經過6次政黨協商，最後取得共識。國民黨、民進黨、新黨黨團都同意，連民眾黨的議員也接受，代表市府的副市長黃珊珊、秘書長陳志銘、資訊局長呂新科在場也沒有表示異議。如果這個決議會害柯文哲，難道黃珊珊、民眾黨議員也在害柯文哲嗎？

苗博雅更炮轟，政府可以一時欺騙所有人，也可以永遠蒙蔽一部分人，但政府不可能永遠欺瞞所有人，市府的新聞稿，只提供片面的資訊，例如，公立托嬰中心抽籤、親子館預約，市府新聞稿寫「同時也提供臨櫃服務」，但大家知道所謂「臨櫃服務」是怎麼服務嗎？民眾遇到的實際狀況是，到了櫃台，櫃檯開電腦給民眾，要求民眾先申請台北通帳號再申請登錄。親自跑到櫃檯，還是要辦台北通！

苗博雅也舉例，2020年5月，首次公開質詢「新辦、展延圖書證，必須綁定台北通會員帳號」的問題，後來市府才勉為其難改為「個案處理」；如果真的有人很不想申請，就開一個例外給他，到2022年還是陸續接到民眾陳情，圖書館櫃台要求一定要簽台北通個資同意書，否則不能展延借書證，痛批「市府的新聞稿，充斥避重就輕、轉移焦點的說法。」

對於遭民眾質疑連署沒有實名認證，怎麼證明是真人？苗博雅說，連署的個資蒐集，我們遵守「最小必要限度」原則。姓名、手機門號和身份證前四碼，可以在逐一個別檢核時，把明顯有問題的連署剔除，連署後台有資料時間，可以把某個時間點後的資料都排除，其餘資訊只是拿來做民意分布的分析。「一邊灌水，一邊說資料不可信」，其實無法影響整體結果，只能證明你是個沒有民主精神的人。