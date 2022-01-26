雖然受到桃園疫情影響，原訂2月5、6日桃園雲豹主場的春節大戰延賽，但農曆年前的封關大戰，台灣運彩xT1聯盟不缺席，本週五起一連三天將在高雄全家海神、臺南台鋼獵鷹主場上演4場精彩賽事，海神將迎戰臺中葳格太陽及台灣啤酒英熊，全力挑戰七連勝；獵鷹則將對上新北中信特攻和臺中葳格太陽，力拼第三勝。

聯盟王者高雄全家海神本季戰績9勝1敗，唯一敗仗就是輸給臺中葳格太陽，兩隊前次交手，太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）在主場大殺四方，奪下31分、10籃板、1助攻和2抄截，再靠強悍的團隊防守，把海神的得分壓低到僅88分，最終太陽以5分之差驚險奪勝。

時隔1個月再交手，海神回到自家主場自然復仇心切，但太陽也不好惹，上週日作客新北中信特攻，決勝末節打出30比23攻勢，奪得隊史新高三連勝，團隊士氣正旺，兩隊碰頭肯定又是一場激戰。

此戰同樣是聯盟的兩大洋教頭之爭，海神總教練澳洲籍喬伊斯（Brendan Joyce）是前澳洲國家隊教練，帶兵資歷豐富，而太陽總教練西班牙籍卡米諾斯（Iurgi Caminos）不只外型出眾，帶兵功力同樣不容小覷，兩人場上鬥智，不只爭面子也爭裡子。

新北中信特攻和臺南台鋼獵鷹本季第三度交鋒，前兩次對戰，特攻雖都在主場奪勝，但16日的第二次交手，特攻贏得不輕鬆，靠著決勝末節攻守爆發，打出40比29攻勢，才驚險勝出。特攻能夠奪下對戰二連勝的重要功臣就是洋將厄力，他在第二次交手時奮力拿下33分、10籃板、11助攻，繼台灣啤酒英熊米丘（Tony Mitchell）後，成為聯盟第二位大三元球員。

如今獵鷹終於回到臺南主場準備討回顏面，「新台灣人」阿提諾（William Artino）肯定是獵鷹致勝關鍵，身為球隊不可或缺的內線大將，阿提諾目前出賽5戰，場均上場時間達40分27秒，排聯盟第三高，雖然繳出31分、14.8籃板、3.4助攻、3抄截和1.4阻攻的超狂數據，但也造成不小體力負擔，所幸獵鷹已有將近兩週的比賽空檔，阿提諾可望稍獲喘息，準備回到主場領軍復仇。

聯盟元年球季例行賽已開打2個月，臺中葳格太陽和臺南台鋼獵鷹雖從未交手，這次將是雙方首度交鋒，兩隊隊長太陽陳靖寰與獵鷹龍弘元都是SBL老將，兩人都在新球隊獲得重生，如今兩人對決戲碼將從SBL延續到T1聯盟戰場。

不只老將對決有戲，新生代控衛交手也很有看頭，太陽丁聖儒與獵鷹劉人豪都曾是HBL名校球星，高中畢業後丁聖儒選擇旅美奮戰，劉人豪則到健行科大續戰UBA，兩人的職業生涯都選擇從T1聯盟出發，身為球隊主控將一肩扛起球隊組織重擔，兩人捉對廝殺也肯定是一大觀戰焦點。

不過決勝重頭戲可能還是在太陽「最強洋將」桑尼（Sani Sakakini）和獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）的內線較勁，桑尼上週對戰新北中信特攻才又繳出23分、17籃板、6助攻、5抄截和2阻攻全能數據，如今首度對上阿提諾，雙方禁區肉搏勢必精彩可期。

雙強對戰戲碼一直是聯盟的票房保證，身為聯盟前兩名勁旅，英熊、海神不只比人氣也比實力，雖然僅靠雙洋將撐場的英熊在前兩次交手都吞敗，但兩場都僅輸1分，彷彿中了「輸1分」魔咒。

為了擺脫「輸1分」陰霾，英熊原本計畫上週主場迎戰海神，舉辦尋找「蘇一分」、「熊必勝」活動，希望能拐氣擊敗海神，可惜因為台北市政府最新防疫指引無奈延賽，這次只能在客場力拼對戰首勝。

英熊一哥蔣淯安與海神「磚頭人」布銳克曼（Jason Brickman）的強強對決，始終是球迷關注焦點，本季兩度對戰，蔣淯安場均15分、4籃板、7助攻，帳面小輸布銳克曼的16分、6.5籃板、9助攻，此次再度作客海神，蔣淯安誓言扳回一城。

海神當家球星胡瓏貿近期狀況火熱，頻頻繳出洋將級數據，但此戰將碰上英熊內線防守悍將周伯勳貼身看管，兩人的矛盾對決也是一大話題。