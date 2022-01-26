IC設計廠廣閎科（6693）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股5080張，其中3658張採競價拍賣，競價拍賣期間為2月8日至10日，競拍底價為92.8元；預計於2月14日上午10時開標，並於2月16日至18日辦理公開申購。

廣閎科擁有三大核心產品線，包括：「功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、「無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組」，及「數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC」，三大產品線在系統整合有高度關聯性，可整合銷售，也可以分開獨立銷售。

廣閎科是目前台灣唯一能提供完整BLDC驅動控制模組系統的公司，也是台灣唯一能提供數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC的公司，在全球環保意識抬頭及追求能源使用效能發展趨勢下，無刷直流馬達相關應用越趨廣泛，逐漸取代傳統交流感應馬達，帶動營收及獲利持續成長，前景可期。