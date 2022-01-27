國民黨台北市議員鍾沛君表示，自己日前在一間日本料理吃到千葉的漁產，對此，食藥署也隨即發布新聞稿澄清，不過，鍾沛君痛批，食藥署的新聞稿稱民代表示不便提供相關資訊，但事實食藥署根本就不曾向自己或辦公室的同仁查詢求證，沒想到自己的親身經歷，卻換來一波抹黑。

對於食藥署的新聞稿回應，鍾沛君今在臉書發文表示，其實自己能理解，這種直接呼在行政院長蘇貞昌臉皮子上的耳光，鐵定讓食藥署瑟瑟發抖，但再怎麼樣倉皇失措，也不能公然造謠。

針對食藥署的新聞稿寫道：「本案經衛生局洽詢民代社群網站之實際業者，惟民代表示不便提供」，鍾沛君稱，但事實是，食藥署根本就不曾向自己或辦公室的同仁查詢求證，直到昨晚22點37分，台北市衛生局的同仁透過LINE詢問，自己兩分鐘內就提供了資訊，結果食藥署在午夜12點26分發出的新聞稿，卻還在造謠。

鍾沛君直言，如今再點入食藥署的新聞發佈頁面，新聞稿已經被更新，拿掉了「惟民代表示不便提供」這句，但是這樣的描述，已經被許多新聞引述，請食藥署出面對質，到底是「誰」不便提供？如果沒有這個「誰」，請公開道歉更正。

鍾沛君近一步表示，回歸事實本質，食藥署應該釐清那條魚是不是千葉來的，而非用似是而非的文字混淆民眾，究竟是業者走私還是改標，應該清楚交代，而非亮出「散播食品謠言」的罰則」攻擊身為消費者的自己，「還是所有精力都花在抹黑民代上，這就是食藥署的交代？」