上櫃公司109年董監酬金實際支領情形在今（27）日公布於公開資訊觀測站，穩懋（3105）1756.1萬元蟬聯冠軍，也是唯一突破千萬元，譜瑞-KY（4966）、康和證（6016）各912.7萬元及814.6萬元分居二、三名；元大期（6023）、鈊象（3293）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、欣銓（3264）、世界（5347）、龍巖（5530）等也在前十大行列。

統計109年上櫃公司合併報表平均每位董監事酬金前十大上櫃公司，電子股占7檔，其中PA大廠穩懋繼108年以1190.5萬元居首後，109年再以1756.1萬元蟬聯第一名，半導體千金股譜瑞-KY合併報表董事均酬912.7萬元排名第二，康和證近兩年受惠台股量價齊揚行情，以董事均酬814.6萬元居第三名。

合併報表董事均酬排名四到十名，依序有：元大期（757.7萬元）、鈊象（751.8萬元）、環球晶（751萬元）、中美晶（748.8萬元）、欣銓（661.5萬元）、世界（627.6萬元）、龍巖（592.7萬元）等。前十大中，僅康和證、元大期及龍巖等為非電子股。

櫃買中心表示，上櫃公司109年度董監酬金實際支領情形於1月27日在公開資訊觀測站「公司治理專區」之「董事及監察人相關資訊」項下揭示，內容包括各公司實際支付董事或監察人之酬金總額、平均每位董事或監察人之酬金、及酬金總額占稅後損益百分比等資料。

櫃買中心指出，投資大眾可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比或平均每位董監酬金等排序方式進行查詢，另外，為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，1月27日也在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之公司名單等相關資訊。