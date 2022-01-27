盧秀燕３年來力推「公托、公幼、親子館」倍增計畫，親子館4間增加到現在的12間、公托從5處增加到18處都達到三倍增，讓年青人敢生敢養。（國民黨台中市黨部提供）

國民黨台中市黨部主委林敏霖強調，台中市這3年來，在盧秀燕市長治理下區域均衡發展。（國民黨台中市黨部提供）

「台灣指標民調」公布2022台中市長選舉最新民調，爭取連任的台中市長盧秀燕施政滿意度64.2％、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9％；針對民進黨可能推派林佳龍、蔡其昌與何欣純，盧秀燕民調均領先3成。國民黨台中市黨部主委林敏霖強調，市長盧秀燕上任以來，推行公托公幼親子館倍增等婦幼政策、雙十公車市民限定、抗空汙改善空氣品質等措施，民眾都相當有感，盧團隊執政穩紮穩打，贏得民眾的信賴。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋說，「開不了工的努力開工，完不了工的努力完工」，這是盧市長建設台中的口頭禪，身為豐原區社皮里現任里長，他相當在意山城的建設；這幾年盧市長與立委江啟臣、楊瓊瓔的共同努力下，串連山城交通樞紐的豐原運轉中心將在今年完工啟用，豐原人期待已久的豐原國民暨兒童運動中心已正式開工。

涂力旋指出，另外，自從921大地震後受損的豐原中正公園與東勢樂活園區（原東勢高工），市府也已經修繕活化完成，這些都是山城民眾相當有感的重要建設！

發言人許育璿說，他身為兩個孩子的爸爸，關心托育議題與孩子教育環境的改善，考量許多年輕爸媽都是雙薪家庭，托嬰或幼教支出是每個家長最甜蜜的負擔。這三年來盧市長力推「公托、公幼、親子館」倍增計畫，親子館4間增加到現在的12間、公托從5處增加到18處都達到三倍增，公幼與幼幼班的增班量都達到以前的2倍以上。這些政策努力下，台中市家長負擔托育費用僅佔家庭可支配所得約8.3％，負擔是六都最低，他希望市政府持續建置公托公幼，讓爸媽更加敢生敢養。

發言人鄭伯其指出，看到台中市民對盧市長的防疫滿意度高達87.9％，他一點都不意外，因為他是大里區立仁里的現任里長，在去年疫情爆發時，盧市長果斷決策開設前進指揮所開始打疫苗時；台中市也首創「社區快打站」，也讓里鄰長都能打疫苗，這是落實基層防疫的重要環節，他都在第一線看到盧市長的作為，大家齊心協力守護台中。

林敏霖表示，台中市這3年來，在盧秀燕市長治理下區域均衡發展，20年未解決的大智路正式打通，串連台中車站交通，攸關台中未來20年發展的水湳經貿園區，各項重大建設如國際會展中心、台中綠美圖等都已經開工。

林敏霖強調，特別是牽動豐原地區發展的豐富專案也啟動建設，潭子的聚興、大里夏田等產業園區，海線的龍井麗水漁港、大安媽祖文化園區、梧棲漁港的海洋生態館等等，都有重大進展，台中市各區域正在均衡發展中。