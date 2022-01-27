花旗信用卡再見了！喧騰一時的花旗在台消金出售案塵埃落定，金融圈傍晚傳出花旗（台灣）商業銀行已與星展銀行正式簽約，出售在台消費金融業務，明（28）日上午會共同對外宣布此樁併購案，屆時包括花旗分行、消費性貸款、信用卡及財富管理業務，都將由星展接手。

不過星展、花旗仍三緘其口，口徑一致表示「外界傳聞不予回應」。

為了在農曆年前「娶個老婆好過年」，原本要返回新加坡過年的星展銀行（台灣）總經理林鑫川，也因此事被迫留在台灣，接下來將密集安排與花旗一級主管見面，花旗董事長莫兆鴻則被美國總部通知取消出國行程，坐鎮台灣等候簽約。

先前市場消息紛傳，花旗銀在台消金因為規模大、品質佳，包括中信、台新、國泰世華、富邦，甚至渣打銀都積極爭取，先前甚至傳出富邦金將兩岸同時拿下，不過最後由外資背景的星展銀抱得美人歸，合併後也將成為在台規模最大外銀。

金融圈認為，星展銀吃下花旗消金這大補丸，站穩在台外銀一哥寶座，大幅超越滙豐（台灣）銀行與渣打國際商業銀行，對於星展新加坡母集團DBS來說更是重要里程碑，不過因花旗客戶「很吃品牌」，能否留得住成為重大考驗。

美國花旗集團去年4月宣布出售台灣消金業務，歷經9個月後終於定案，勞資雙方26日召開第二次正式勞資協調會議，同意將保障員工3年工作權，並給予留任獎金，接下來就要過主管機關那一關，以星展在台的經營狀況，相信可順利過關。

星展在台歷經多次併購，分別在2008年和2017年收購寶華銀行的資產，並完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，如今再吃下花旗銀的消金業務後，規模翻倍，而這也是DBS總部為在台子行成立10周年送上的大禮。