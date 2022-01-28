台灣糖尿病的患者愈來愈多，而且得到第二型糖尿病的族群也逐漸年輕化。常常收到詢問關於苦瓜胜肽的疑問，是真的能幫助血糖控制嗎？苦瓜胜肽為什麼可以改善血糖呢？市面上也有許多相關保健品，要如何選擇呢？找了許多文獻資料，就讓好食課營養師，快速地帶大家了解何謂苦瓜胜肽吧！

●苦瓜胜肽 光喝苦瓜湯是不會攝取到的

苦瓜胜肽是特定片段的苦瓜蛋白質。胜肽是由蛋白質分解的短鏈片段，要有特定的片段才具有功效。能美膚的膠原蛋白、能保養關節的非變性二型膠原蛋白也都是具有特定片段，才賦予這些素材具有改善的效果

(圖/好食課提供)

苦瓜胜肽既是要有特定的片段才能改善血糖，平常作為蔬菜食用的苦瓜，並未經過生物科技技術萃取，有效胜肽含量不足，因此血糖改善是有限的。

●從苦瓜中萃取的「專利定序19肽」 具有臨床實證能改善血糖

苦瓜中具有改善血糖的片段，是特定蛋白質中第50-68號胺基酸序列所組成的胜肽，而這需要經過特定製程萃取、分離與濃縮而得。目前，已有相關臨床實驗證實此片段能幫助改善空腹血糖和糖化血色素。

(圖/好食課提供)

●糖友需搭配飲食控制與運動，讓效果更好

保健食品不是藥物，要控制好血糖需要多方面注意，除了定時用藥、回診追蹤，也要注意不要攝取過多碳水化合物和精緻糖類，還有定期足量的運動來提升新陳代謝，讓細胞可以自我增強對血糖的敏感性。

最後營養師建議，如果要使用保健食品，一定要先請醫師或臨床營養師評估，且糖友本身就會有用藥、胰島素的需求，也都要依照原來醫囑持續服用，不可擅自停藥。全方面的照顧，才能讓自己的血糖狀況更好，邁向更健康的生活！