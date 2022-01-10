年末時常常需要熬夜寫報告？每到深夜一個人工作時，嘴巴總是特別饞，是不是想要來杯可可、咖啡配餅乾，或者來碗泡麵，但吃下去後總是後悔不已。宵夜不只是熱量問題，隔天早上起來還很容易水腫難上妝，好食課營養師林世航指出，這和「鈉離子」有很大的關係。

林世航營養師表示，鈉離子會蓄水，像是餅乾、泡麵裡的鈉離子都不低，再加上冬天活動量低，汗水流失較少，這都有可能是吃宵夜隔天臉泡泡、水腫難上妝的主要原因。

除此之外，由於鉀離子和鈉離子是對抗作用，鉀離子能幫助我們利水排尿，但現在我們的飲食攝取太多的鈉離子，而鉀離子攝取卻遠低於建議量，就會產生人體鉀離子與鈉離子不平衡的狀況。

(圖/好食課提供)

林世航營養師表示，世界衛生組織建議每天要攝取約3500毫克的鉀離子，只要每天吃夠水果，達到建議量不是件困難的事情。因此建議宵夜時可以用水果來當主要選項。

營養師建議，半夜嘴饞就吃這些水果，不但熱量低又可以補充許多營養素。熬夜時不要只翻零食櫃，吃個當令水果也不錯喔！