美國賓州大學游泳女將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）跨性別參賽爭議不斷，甚至「盟友」也未必支持她這樣做。代表美國拿下1976年奧運男子十項金牌的詹納（Caitlyn Jenner）後來接受變性手術成為女人，她本月在推特上寫道：「我從一開始就說了，生理男孩不該與女孩比賽，這個世界到處搞覺醒是行不通的。我同情那些（莉亞湯瑪斯）的對手，因為在這個覺醒的世界，大家在嘴上只能說好棒棒。」

1984年奧運女子游泳金牌哈格絲海德（Nancy Hogshead-Makar）對美媒《Fox News Digital》說：「事關女子運動的公平性，莉亞湯瑪斯擁有的生理優勢遠超過那些打禁藥的女人，我當年遇到禁藥打最多的東德女人也只比我們強一點點。」

莉亞湯瑪斯去年12月打破賓大女子自由式多項紀錄，特別是在1500公尺自由式決賽贏過第2名的女學生多達38秒。哈格絲海德在英媒《每日郵報》批評外界只會叫順性別女學生把這個苦果吞下去，她提出數據分析，頂尖的大學男女泳將相比，女性慢了11.4%，這並非莉亞湯瑪斯降低睪酮一兩年就能消弭的差距。

同時也有女子選手力挺莉亞湯瑪斯，美國女將佛德（Brooke Forde）透過《雅虎體育》聲明：「我非常尊敬莉亞湯瑪斯，改變社會總是需要很長時間並且面臨極大的困難，我肯定她的勇氣可以造福未來許多的跨性別運動員。我深信維護他人的尊嚴勝過任何獎盃與紀錄，我不介意今年在大學聯賽與她對決。」美國泳協正在與國際泳總討論跨性別學生運動員的問題，預計2月會有新規定出爐。