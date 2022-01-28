根據南投縣投注站代理人黃小姐表示，此次幸運刮中百萬獎金的是年約60歲的男性熟客，當天早上中獎人先來買了彩券，還問春節加碼何時開始，她說明後，客人表示家裡有事要先回去處理。

沒多久，投注站附近發生機車擦撞，騎士請店家協助打電話叫救護車，恰巧中獎人當時也剛好回投注站，看到騎士受傷就熱心和店家一起幫忙，幸好最後騎士沒有大礙。

因中獎幸運兒稍早買的彩券有中獎。黃小姐說，趁好手氣買一張「2000萬超級紅包」，搞不好刮中頭獎2000萬元，你人也心善還會幫助人，來一張看能不能幫你開好運，客人也欣然同意，刮完拿到櫃台對獎，中了三獎100萬元，真的是好心有好報。

2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至1/27，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+BMW休旅車、117個100萬元。

此外，截至1/27，春節前發行13款刮刮樂866個百萬元（含）以上大獎已刮134個，其中，500萬元有1個、1200萬元有0個、2000萬元有1個。