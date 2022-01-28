宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排，這是台美副元首首次在國際場合自然互動。對於外界有說法形容，賴清德已成為2024總統大選儲君，前民進黨立委郭正亮認為，賴在去年公投後被「解封」，幫括美國都會看在眼裡，基本上就可能會認為賴清德是未來的接班人。

郭正亮28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，出訪宏都拉斯，是賴清德第一次比較正式的出訪，是總統蔡英文授權他做這件事，去年4大公投民進黨宣講活動，賴清德就跑了106場，等同賴清德在國內被「放飛」；而賴清德奉蔡英文指派出訪宏都拉斯，等同在國外也被「放飛」，這會讓友邦國家，幫括美國都會看在眼裡，基本上就可能會認為賴清德很可能是未來的接班人。

郭正亮指出，賴清德這次和賀錦麗只是現場互動，不是會面，跟宏國新任總統卡蕬楚才是會面，在外交場合上這是要分得很清楚的，某家綠媒寫的就很準確，而賴清德這次就表現得很稱職，表現得很好。

至於未來宏都拉斯與中華民國台灣的邦交關係是否會有變化？郭正亮則表示，未來1、2年當然有機會穩住與宏都拉斯的關係，因為宏都拉斯跟美國關係非常好，該國有很多移民都是移到美國。《路透社》也報導，賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲共同利益與移民問題。

郭正亮續指，這次能穩住宏都拉斯，台灣方面要感謝美國，因為過去美國曾派出副國務卿出訪宏國穩住局勢，至少到今年底，宏都拉斯應該不會有意外，不過，未來局勢會如何變化就很難講了，我們的外交系統還是要注意。