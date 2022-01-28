農曆年後各大學進入碩博士班招生考試旺季，因應近期疫情升溫，清華大學發出公告，根據該校入學考試防疫應變措施，考試如期，但提供若因居家隔離或確診者無法應試的考生彈性措施，檢附證明文件可申請全額退費或改以資料審查方式取代筆試。陽明交大也將採彈性調整評量方式或延後擇期辦理等替代作法，維護考生權益。

目前全國為2級疫情警戒標準，清華大學表示，依據入學考試防疫應變措施第3點，決議依原訂期程續辦考試，若考試當日因居家隔離或確診無法參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費或改以資料審查方式取代筆試，申請資料審查者另依教育部防疫補救方案規定，循外加名額管道審查，不占原考試入學的招生名額，以兼顧招生公平性與防疫需求。

清華大學表示，申請期限至2月11日中午12時止，申請方式請掃瞄衛生主管機關開立的隔離通知書或醫院診斷的確診證明書，以電子郵件方式寄至招生策略中心信箱，該中心將於2日內回復查核結果並通知寄繳審查資料。

此外，系所得視審查需要增加視訊口試，考生不得拒絕，否則以缺考論，口試時間依系所通知辦理。可外加名額依教育部所訂外加數辦理，外加錄取名單將於3月25日下午5時公告。

陽明交大在28日由防疫小組發出公告，因應疫情發展，碩、博士班及碩士在職專班、學士班轉學考試等各項招生考試，若因確診或居家隔離等無法參加實體筆試、面試或實作的考生，將採彈性調整評量方式或延後擇期辦理等替代作法，並得以外加名額辦理等補救措施，以兼顧所有應考生權益。