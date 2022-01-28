《歐亞時報》（The EurAsian Times）27日報導，為對付印度採購的俄製S-400防空系統，先前曾傳出巴基斯坦可能獲得中國大陸的極音速武器技術，或直接採購東風17（DF-17）極音速飛彈，不過專家認為，中國大陸自身的技術尚未完全成熟，且考慮到極音速武器是其對抗美國的殺手鐧，不太可能如此輕易地出口到巴基斯坦。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）先前報導，印度2018年簽約向俄羅斯採購的S-400防空系統，2021年12月已率先被部署在該國西北部的旁遮普省（Punjab），以用於因應來自中國大陸和巴基斯坦的威脅。

「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）資深研究員費學禮（Rick Fisher）近期則表示，為與巴基斯坦共同削減S-400帶來的威脅，中國大陸可能會如同支援北韓一般，協助巴基斯坦研發極音速武器，或直接軍售東風17極音速飛彈，也可能允許北韓將其極音速滑翔載具（HGV）出售給巴基斯坦。

不過印度國防分析師蒂庫（Nitin J. Ticku）認為，巴基斯坦「不會迅速取得極音速飛彈」，因為中國大陸自己的技術也尚未完全成熟，先前的測試結果並不理想，有待進一步發展；且該武器是一種機密等級相當高的技術，從殲20匿蹤戰機的例子來看，北京政府恐怕不會輕易分享給他國；加上極音速飛彈是其對抗美國的殺手鐧，且美國正全力發展相關技術，巴基斯坦又不如北韓一般封閉，存在情報洩露的風險，故認為中國大陸「不會願意冒險」。