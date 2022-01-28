宣布參選基隆市長的前立委謝國樑日前提出「Let’go電動一下」政見，要支持基隆在地青年，該政見獲得全體黨籍議員的支持，預計於農曆新年期間向市民推薦環保電動機車專案。

基隆市議會議長蔡旺璉表示，這項政見對基隆來說是正確、也是讓基隆更進步的構想，對於20多歲到30歲初的青年朋友，能在剛出社會時得到一台交通工具，不僅彌補既有交通缺口，也能減少年輕人負擔。

國民黨議會黨團書記長張芳麗說，環保是未來趨勢，年輕人一定非常嚮往未來能有機會獲得一部免費的電動機車。此外，所有國民黨議員也將陸續於線上為「Let’go電動一下」進行推薦代言，日後關於該方案的經費預算，也會全力支持和推動。

謝國樑表示，這次和所有黨籍議員站在一起，年底地方大選一定會全力以赴，讓這項政見實現。他進一步提及，選舉不必打口水戰，年節期間會推出迷你影集「小助理的貼身日記」細數先前立委時期的政績，用簡單明瞭的方式告訴所有市民，過去從中央法案到地方建設，甚至是環境保護，自己為基隆做了哪些努力。