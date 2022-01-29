傳澳門司警就「洗米華」案再拘捕2人 30日交代案情 22:062022/01/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門賭場大亨、綽號「洗米華」的周焯華曾在澳門成立勵志青年會，以「凝聚澳門青年人愛國愛澳的力量」為號召。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人稱「洗米華」的澳門太陽城集團前主席周焯華，2021年11月涉嫌不法經營賭博及洗黑錢在澳門被捕，周焯華全資擁有的「太陽城博彩中介一人有限公司」於去年12月10日起結束其旗下所有的貴賓廳業務。大公文匯網消息指，澳門司警今（29日）再就該案拘捕兩人，並將於明日上午特別舉行記者會交代案情。 女星剛認愛遭爆當6月新娘 他曝兩人10年前真實內幕 隔離外出聚餐 國泰前空服員恐入獄半年 #澳門 #司警 #洗米華 #兩人 #太陽城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳威全高中上課只帶吉他 自豪「睡出一位音樂人」 00:332022/01/21 娛樂 專挑沒監視器路段下手 2男砸毀汽車玻璃偷錢得手近5千元 17:162022/01/22 社會 焦凡凡親密同床「全明星3」男神 男友婁峻碩親發聲了 03:462022/01/28 娛樂 王大陸曬女友視角首放閃 意外洩兩人「情侶用品」網嗨爆 08:082022/01/29 娛樂 陶爸范宇文春節華山飆戲 琴瑟和鳴不同調笑中帶淚 16:462022/01/18 寶島 詐欺慣犯同性情侶二度落網 兩人移送桃園監獄服刑 16:572022/01/22 社會 美日領袖重視台海和平穩定 同意成立經濟版2加2 05:032022/01/22 國際 曾沛慈才閃婚汪東城竟發兩人親吻照 網友全看傻眼 18:192022/01/20 娛樂 宏國總統就職 賴清德、賀錦麗同框互動 04:102022/01/29 政治要聞 周湯豪教唆LEE使壞 搶銀行拍犯人照 04:102022/01/27 娛樂新聞 41歲納豆驚傳腦出血 五月天阿信幫集氣意外曝光兩人關係 23:022022/01/25 娛樂 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。