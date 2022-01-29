人稱「洗米華」的澳門太陽城集團前主席周焯華，2021年11月涉嫌不法經營賭博及洗黑錢在澳門被捕，周焯華全資擁有的「太陽城博彩中介一人有限公司」於去年12月10日起結束其旗下所有的貴賓廳業務。大公文匯網消息指，澳門司警今（29日）再就該案拘捕兩人，並將於明日上午特別舉行記者會交代案情。