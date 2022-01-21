大馬歌手陳威全推出第7張專輯《垂死邊緣再任性一把》唱出身為男人的堅強與韌性，加碼推出與好友柯有倫對唱的TVBS戲劇《機智校園生活》插曲〈這就是我的主場〉。身為多年好友的兩人首次碰面是16年前在馬來西亞，相隔16年再聚首，笑喊兩人都升格奶爸：「我們還有一起帶孩子到公園放風，聊的都是爸爸經。」

歌曲〈這就是我的主場〉是陳威全送給柯有倫的生日禮物，特地選在對方生日前夕做數位平台上架，兩人首次碰面是16年前，陳威全在大馬擔任電台主持訪問柯有倫，他說：「新人時期面對每個訪問都好緊張，那次碰面後，隔了16年，角色換成柯有倫擔任香港TVB主持訪問我。」

陳威全合作柯有倫推出新曲〈這就是我的主場〉。（上行娛樂提供）

MV取景於白沙灣，拍攝當天恰巧是12月最冷的一天，冷到空拍機都差一點要被風吹走，陳威全因此在刺骨寒風中展現男人味。至於單曲創作契機？陳威全透露過程讓他回想起高中生活：「當時都沒什麼在上課，只帶著一把吉他，上課都在睡覺，睡出一位音樂人！」而他身旁的同學都是學霸，班上更是出了10多位藥劑師，自己則大多名列後段班，不過他認為，在求學過程中品德最重要，也以此要求自己的孩子。