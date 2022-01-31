網路上流傳許多「民俗療法」，不少人為了舒緩不舒服都會嘗試，但有時反而造成嚴重的反效果。TikTok上近日掀起一股「#GarlicInNose」風潮，將生蒜瓣塞進鼻孔中，停留10到15分鐘左右，聲稱可以改善鼻塞；然而耳鼻喉科學者指出，這樣做不但會引起過敏、出血等恐怖後果，若是不小心吸入蒜瓣屑，將會造成極其嚴重的鼻腔、鼻竇感染，必須透過手術才能取出。

根據《紐約郵報》報導，耳鼻喉科學者沃格特（Erich Voigt）表示，當人們把生蒜瓣從鼻腔取出後，會有一股黏液從鼻腔中湧出，看起來好像緩解鼻塞了，但其實只是假象，「身體想要排出大蒜和其成分，所以才會產生黏液來沖洗掉刺激物」，這樣的結果反而會導致痰的問題變得更加嚴重。

沃格特也強調，把生蒜瓣塞進鼻腔裡不只會產生多餘且不必要的鼻涕，還會引發一系列長期的健康問題，像是皮膚刺激、灼傷、出血和嚴重的鼻竇炎等，「大蒜是一種非常強大的物質，它含有的成分會引發過敏反應，並損害皮膚和黏膜」，若是有一小塊蒜瓣屑卡在鼻腔內，就可能造成非常嚴重的鼻腔或鼻竇感染，通常需要透過手術才能將其取出。

沃格特建議，如果想要緩解鼻塞症狀，可以使用比較緩和的方式，像是使用醫療鼻腔噴霧，或者趁洗熱水澡時吸入熱氣，他也呼籲人們千萬不要將大蒜塞進鼻子裡，並直呼這個行為「太可怕了！」。