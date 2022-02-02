努力工作一整年除了期待農曆新年的到來，大家也相當期待可以領到多少錢的年終獎金，前陣子各大公司行號紛紛發放年終獎金給員工，長榮海運的年終更是高達40個月，不過並不是所有的人都那麼好運，有網友分享了老闆發放的年終真的摳到不行，不只領不到實質的金錢還要做苦工，讓該網友傻眼外也相當憤怒。

年終拿到開心果讓原PO想離職。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上有一名網友分享他的年終獎金悲慘經歷，他表示自己的職業是做室內工程的，從高中畢業後一直做到現在，時長大約有將近九個月，且這幾個月以來他都當努力的工作，一心只想著上班賺錢，因此他只請假過三天，其餘時間除了假日則都有到班，就連禮拜六若是有工作上需求要上班他也會到，且室內工程的工作內容屬於勞力居多，他為了賺錢也接手了許多人不想做的辛苦場，原PO提到10月時公司因為要趕進度，因此他也瘋狂加班了32小時，不過在近期要發年終獎金時，老闆卻只給了他一包開心果，讓他當場不知道該笑還是該哭，原PO表示辛苦工作那麼久結果遇到超摳老闆，真的讓人生氣又傻眼。

網友們表示這是最摳年終。(圖/翻攝自Dcard)

網友們在看到原PO的悲慘年終後都覺得相當傻眼，表示這比拿到200元還要可憐，更是有網友開玩笑道「可能老闆以為拿這個給你，你會開心」「不是萬歲牌的，我可是不吃的唷」「其實是老闆忘了拿走，你根本沒贏年終」，也有網友表示自己拿到的是鳳梨酥，原本以為很爛，但看到開心果後瞬間釋懷了不少，大家一致同意開心果的確是他們看過最摳的年終。