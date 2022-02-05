根據世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，2021年全球黃金需求增加10％，但受到投資人需求疲弱拖累，全年黃金總需求量仍低於新冠肺炎疫情爆發前的水準。

報告顯示，2021年全球黃金需求增加10％，由2020年的3659公噸增加至4021公噸，但低於2010年代平均的4440公噸。

2021年除了黃金ETF外，各類別的黃金需求皆出現成長。2021年珠寶需求攀升67％至2221公噸，創下2018年來最高。其中第四季珠寶需求達713公噸，寫下2013年第二季以來新高紀錄，大力提振整體數據。

全球央行在2021年買進463公噸黃金，較2020年激增82％，並讓全球黃金儲備攀升至近30年高點。

2021年金條與金幣投資依然維持強勁，年增31％至1180公噸，創下8年新高紀錄。第四季需求量達318公噸，此為2016年第四季以來最高水準。

黃金ETF持有的部位繼2020年創下874公噸紀錄後，2021年減少173公噸。

金價已較2020年的每盎司逾2000美元的紀錄高點回跌，目前約來到1800美元左右，大部分分析師預期金價可能持續走低。

WGC指出，在多空勢力相互影響下，2022年黃金投資恐面臨挑戰。央行升息將提升債券等資產的報酬率，讓沒有孳息的黃金相形失色，而黃金具抗通膨的特性，全球通膨居高不下可望刺激黃金需求。

WGC預期2022年珠寶、小金條和金幣的需求依然維持強勁，而央行將持續購買黃金，但速度可能較2021年緩和。

2021年以美元計價的黃金價格下挫約4％，不過全年均價約較2020年上升2％，至每盎司1799美元。

2021年總黃金供給減少1％，降至4666公噸，創下2017年來最低水準。