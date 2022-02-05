農曆春節9天假期進入尾聲，許多行業會選在初五這一天準備開工拜拜，對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師提醒，虎年最佳開工時段、習俗，以及該準備哪些供品和注意事項。

小孟老師在臉書PO文分享虎年3個最適合的開工時段，分別為「初五早上9：00～中午11：00」、「初七中午11：00～下午1：00」、「初十中午11：00～下午1：00」。

小孟老師建議，員工拿到開工紅包時，要先放5天再花掉，代表五福臨門，五路財神。而老闆發開工紅包，則不可以封紅包口，不然會將員工財氣封住，建議用紅包袋發，不要用轉帳，如此才能討個喜氣，且老闆在開工日不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。

▍開工習俗

1、記得一定要拜發糕代表發，發糕挑4個或8個拜，能大發四方財與八方財。

2、拜魚尾要大，不可小。太小則事業規模小，大則代表事業規模越大。

3、要拜三牲：全雞，代表全家（全雞台語）平安；全豬要挑選胖的豬，代表有的吃；全魚。

4、水果選五樣拜。例如：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）。

5、可拜甜食。例如：紅湯圓、糖果、紅龜粿。

6、也可拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。

7、拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議，若你不是老闆，一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。

▍開工不要拜的東西

1、不要拜「芭樂」，會被開芭樂票（支票跳票）。

2、不要拜番茄，易有血光。

3、不要拜蓮霧，易有阻礙。

4、不要拜鴨蛋，業績差。

5、不要拜黑皮蛋，會遇到黑心客。

6、不要拜粥，績效稀疏。

7、不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭，不宜拜，拜了會頭痛。