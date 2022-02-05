林美吟很反對民眾用「搶」來形容獼猴的覓食行為，事實上台灣獼猴已經被遊客訓練成一聽到有塑膠袋的聲音，就以為是食物來了的本能反應，幾隻「猴」視耽耽的獼猴看著她的隨身背包，準備拿走裡面的食物。（季志翔攝）

林美吟常透過入校宣導與演講，並搭配精美的圖文獼猴繪本跟小朋友溝通。（季志翔攝）

林美吟常透過入校宣導與演講，並搭配精美的圖文獼猴繪本跟小朋友溝通。（季志翔攝）

2010年開始，林美吟發起壽山的獼猴導覽團，帶領民眾上山近距離觀察台灣獼猴的真正的模樣，並且透過獼猴之間的社交習性觀察，真實地走進猴群中去理解牠們。(季志翔攝)

2010年開始，林美吟發起壽山的獼猴導覽團，帶領民眾上山近距離觀察台灣獼猴的真正的模樣，並且透過獼猴之間的社交習性觀察，真實地走進猴群中去理解牠們。(季志翔攝)

因壽山無時無刻都會有遊人往來遊憩，民眾帶上山的食物，稍有不慎食物就被獼猴拿走吃掉，人猴衝突事件頻傳。(季志翔攝)

在壽山可以近距離地觀察台灣獼猴的一舉一動。(季志翔攝)

在壽山可以近距離地觀察台灣獼猴的一舉一動。(季志翔攝)

林美吟帶團導覽獼猴，也帶民眾品嘗獼猴的食物「銀合歡」。(季志翔攝)

2010年開始，林美吟發起壽山的獼猴導覽團，帶領民眾上山近距離觀察台灣獼猴的真正的模樣，並且透過獼猴之間的社交習性觀察，真實地走進猴群中去理解牠們。(季志翔攝)

30年前國防部逐漸解除軍事管制後，壽山便成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處，造成棲息在山上的台灣獼猴與人類的接觸就日漸頻繁。（季志翔攝）

30年前國防部逐漸解除軍事管制後，壽山便成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處，造成棲息在山上的台灣獼猴與人類的接觸就日漸頻繁。（季志翔攝）

30年前國防部逐漸解除軍事管制後，壽山便成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處，造成棲息在山上的台灣獼猴與人類的接觸就日漸頻繁。（季志翔攝）

林美吟印象最深刻的就是猴子抱貓事件—就是剛出生沒多久的幼貓被台灣獼猴當成自己的骨肉養育，當貓咪和猴子結合在一起的時候，「或許會有很多人會去關注這事件的後續發展，或許因為這個事情會讓更多人願意來理解獼猴是什麼樣的動物」，不過「說心酸也是很心酸！」林美吟很感慨的表示：「因為流浪貓跟獼猴，獼猴是被討厭，流浪貓是因為人類棄養造成的，牠們二個都不需要為人類造成的錯誤而負責，可是牠們卻承擔了最不幸的後果，被人類罵，或者是在山上死亡！」。（林美吟提供）

一隻正值青春期、好動的獼猴在女學生群中爬進爬出引起一陣小小的騷動。(季志翔攝)

壽山，俗稱柴山，位於高雄西南濱海，也是高雄市臨海的天然屏障，一直是市民引以為傲的大花園，不但林相幽美，更得天獨厚的擁有一項自然珍藏 ─台灣獼猴。30年前國防部逐漸解除軍事管制後，壽山便成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處，也造成棲息在此的台灣獼猴與人類的接觸日漸頻繁。

由於壽山無時無刻都會有遊人往來，民眾帶上山的食物，稍有不慎就被獼猴奪走，人猴衝突事件頻傳，但原生野生動物見食則取是牠們的本性，部分不明究理的民眾，便時常以彈弓、登山杖等器具報復攻擊，甚至使用捕獸夾、毒誘餌等，歷年來遭受夾斷四肢，或中毒身亡之台灣獼猴不計其數。

林美吟從9歲開始，就跟著父親到高雄的壽山觀察獼猴，與獼猴相處超過20年，陪著牠們經歷生老病死，目睹牠們被人類誤解、攻擊；林美吟印象最深刻的就是猴子抱貓事件—就是剛出生沒多久的幼貓被台灣獼猴當成自己的骨肉養育，當貓咪和猴子結合在一起的時候，「或許會有很多人會去關注這事件的後續發展，或許因為這個事情會讓更多人願意來理解獼猴是什麼樣的動物」，不過「說心酸也是很心酸！」林美吟很感慨的表示：「因為流浪貓跟獼猴，獼猴是被討厭，流浪貓是因為人類棄養造成的，牠們二個都不需要為人類造成的錯誤而負責，可是牠們卻承擔了最不幸的後果，被人類罵，或者是在山上死亡！」2010年開始，她發起壽山獼猴導覽團，帶領民眾上山親眼所見台灣獼猴的真正的模樣，並且透過獼猴之間的社交習性觀察，真實地走進猴群中去理解牠們，而不是總從媒體不正確的資訊或輿論謠傳中有所誤解。2014年還在臉書社團成立了台灣獼猴吱吱黨，致力於推動人猴理解共存、互利共生的觀念，希望透過教育、宣導及行銷來扭轉台灣獼猴的負面形象。

獼猴導覽團的主要對象是壽山附近的學校，讓學生從小開始理解到台灣獼猴的狀態，他們應該怎樣去應對，其次會針對遊客提供生態導覽做相關的解說，林美吟強調獼猴有牠們的觀光亮點，是可以創造在地居民新的收益而不是只有負面的新聞，未來，她致力於製作獼猴的繪本，透過入校宣導與演講，搭配精美的圖文跟小朋友溝通，年紀小的朋友比較能接受，再搭配工作坊與各縣市故事媽媽來接受培訓向下紮根普及保育知識。

林美吟最不能接受的，就是媒體捕風捉影報導台灣獼猴的負面新聞，雖然網路的資訊流通方便，但她所期待的正面或是真實的報導卻沒有，反而新聞一播出台灣獼猴又出來做亂了，就是成千上萬的人看到，做了很多努力可是一篇報導就可以被打碎全部重來。很多人說台灣獼猴保育有成，林美吟並不這麼認為，她表示不是數量變多或是與人類親近就是保育有成，而是當這個物種離人那麼近，數量那麼廣的時候，我們有沒有做好科普教育？是不是每個人都知道如何與野生動物應對相處？這是她比較在意的地方。