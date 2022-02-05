2022屏東縣長選舉民進黨內初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選。對於黨內初選看好誰出線？《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日表示，若加上過去退出民進黨的無黨籍立委蘇震清，就是4搶1局面，但他個人可以掛保證預測，一定是周春米出線，資深媒體人黃暐瀚驚訝表示「吳董已經有答案了？」

民進黨立委鍾佳濱（左至右）、周春米及莊瑞雄有意爭取屏東縣長黨內提名，但初選階段暗潮洶湧。（圖/資料照，林和生攝）

吳子嘉5日在其主持的網路節目「董事長開講」探討屏東縣長選舉，受邀的來賓黃暐瀚指出，屏東現在完全是大亂鬥，現任縣長潘孟安公開支持周春米，力挺到底，莊瑞雄打出英系招牌，鍾佳濱則是掛出和副總統賴清德合照的看板，加上過去退黨的無黨籍蘇震清也要選的話就是4搶1，而這4人的民調，各家的民調看來看去都很膠著，大家都不想被邊緣化，因此初選誰會出線還很難說。

吳子嘉則分析認為，他個人可以掛保證預測，一定是周春米出線，黃暐瀚驚訝表示「吳董已經有答案了？」吳子嘉表示，會這樣說的「眉角」在於，潘孟安找國民黨籍老議長周典論來挺周春米，而過去民進黨選舉基本上都是採全民調，在沒有「排藍」的情況下，老議長的藍軍支持度一進場，等於藍色的票會倒向周春米，那周春米初選一定會出線。

黃暐瀚反問吳子嘉「這樣莊瑞雄不就難過了？」吳子嘉表示，初選這3人把綠軍的支持度都分掉了，而就算蔡英文是屏東人，但蔡在屏東的票非常有限，而周典論的藍軍票，會支持誰才是關鍵，只要周典論真的有支持周春米，那她一定會出線。但吳子嘉也坦言，還有一種例外情況就是，除非莊瑞雄喊出全民調「排藍」，但他做得到嗎？