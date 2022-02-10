國民黨啟動年底九合一選舉布局，昨日中常會通過縣市長選舉候選人提名辦法，由黨主席朱立倫親自擔任提名委員會召集人，會中也定調現任優先提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。而在金門縣部分，國民黨立委陳玉珍參選呼聲高，對此她表示，自己在金門的滿意度高達7成，對於黨內初選有信心；至於要不要選，還想多聽聽選民意見。

針對2022金門縣長選舉，陳玉珍昨（9）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，黨內用協調當然是比較妥當的方式，比較不傷和氣，而她去年回金門就常常被勸進，當然一直很努力做好立委工作，去年末勸進聲量越來越高，10個會有9個人叫她出來選，現在還是努力拜訪選民，聽聽大家的意見。

陳玉珍說，現在在思考的是，自己也很喜歡立委的工作，且得心應手，在立院就是幫金門向中央爭取權益、增加金門曝光度，回到金門就是專注於地方縣政，過去也曾當過好幾屆縣議員，到底在哪個位置對金門的未來比較好，真的要好好思考。

陳玉珍分析，金門比較特別是沒有藍綠差距，就公投及2020總統大選來看，藍綠比最保守估計是8:2，且若在金門要選這種單席次民代，其實也不一定要是國民黨提名，因過去她就曾脫離國民黨，以泛藍身分參選議員，還選贏藍綠兩黨提名人。

主持人王淺秋追問，如果國民黨協調後沒提名，是否也可以堅持參選金門縣長？陳玉珍則回，「誰都可以啦」，但覺得自己初選獲勝機會大，但別人也可能出來參選，其實都是一樣的。

至於要挑戰現任縣長楊鎮浯壓力會不會很大？陳玉珍則說，「不會，一點壓力都沒有。」她說，要不要參選要廣徵民意，因為民眾要選誰很重要，且金門最近幾次選舉很特別，民意變化很快，金門人比較求改變是真的，這幾屆縣長都沒有連任，坦白講行政官員也比較不好做，容易掛一漏萬，沒有辦法做到人人都滿意。

陳玉珍也提到，年前有一個滿意度調查，自己的非常滿意度大概快3成、滿意度4成多，加起來就是7成多；另不滿意是8%、非常不滿意5%。對於要不要選金門縣長，她強調，目前仍在了解民眾想法，因有一派的人認為，她當立委表現也不錯，是否要繼續留在立院。