國民黨台北市議員羅智強宣布不連任市議員後，各方勸進聲不斷，紛紛給出不同建議幫他想下一步，資深媒體人韋安也在臉書表示，只要讓羅智強參與到6都選舉中，就可以幫忙吸引砲火，認為「把他當『工具人』也沒關係！」

羅智強不連任台北市議員，選擇接棒給辦公室主任楊植斗，隨後不同說法陸續出現，有人建議選桃園，也有人建議羅智強選高雄，不過羅智強卻始終未正式表態，今（16）天上午則說「我心中沒有答案」，因為先前並沒有這些問題。

除此之外，羅智強昨晚也在臉書談到國民黨初選辦法中，台北市長部分確定不會辦初選的消息，如此一來他只能違反先前參加初選的承諾，他表示雖然不免有些遺憾，但自己還是願意獻上誠摯的祝福，希望支持者不要怪罪國民黨。

韋安今早在臉書對於羅智強的下一步發表看法，指出國民黨不能被中二補選的結果嚇傻，「把困難想得太大，把機會想得太小，而自己陷入危機」，更說國民黨應該直接徵召羅智強出戰高雄，要不然就將羅智強擺入桃園初選人選的民調中，「不能把一顆好棋變成死棋」，否則就算讓羅智強走4千公里也是白忙一場。

韋安認為，只要羅智強有參與到6都的選舉中，就可以吸引和回擊各種砲火，讓對手的抹黑戰、媒體戰馬上大打折扣，不僅他自己有機會贏，還能掩護其他同志的選情。