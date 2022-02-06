警方加強酒測、違規等交通取締。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中正一路路段車禍頻傳，15日還曾發生行人穿越馬路的死亡車禍事故，苗栗縣警方近日到該路段加強取締，光是一周就取締200餘件的交通違規，春節假期期間，警方也持續加強取締。

70歲范姓男子15日晚上8點多，穿越雙黃線，到超商買泡麵，要原路折返時，被48歲林姓男子開著自小客車撞上，當場倒地沒有呼吸心跳，送醫搶救後不治，類似的車禍案件層出不窮。

苗栗縣警察局交通隊近日會同頭份分局、頭份市公所、工務處、台電公司等多個單位會勘，並請斗坪派出所加強取締，一周來中正一路段共取締超速125件、闖紅燈15件、行人違規穿越車道16件、違規停車2件，連同其他交通違規件數共約200件。

交通隊指出，分析肇事原因多為超速、闖紅燈跟行人違規穿越馬路，並發現該路段有不少臨時停車影響交通，所以將畫設紅線來解決臨停亂象。

頭份分局長呂育騰表示，最近一個月內的3起交通事故，都是行人未依規定穿越車道，警局春節期間除了加強取締酒駕，在用餐時間也會派員到場看有沒有闖紅燈、超速或是行人違規穿越馬路。