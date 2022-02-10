闖紅燈的白色自小客車和多元計程車相撞後，右側車門凹陷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區（10）日清晨發生一起車禍，駕駛白色自小客的林姓男子行經中華四路和新田路口時，闖紅燈，撞上灰色多元計程車，計程車上乘客頭部擦傷，車頭全毀，白車則右側車門凹陷，警方到場對2車駕駛進行酒測，雙方均未酒駕，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

警方指出，該起車禍發生在今天清晨4時30分許，41歲林姓男子駕駛白色自小客車沿新田路由西向東直行，在中華四路口時，和45歲的謝姓男子所駕駛灰色多元化計程車當場發生相撞，造成計程車50歲洪姓乘客頭部擦傷、車頭毀損，林男的座車則右側車門凹陷。

警消獲報趕抵，乘客洪男一度因喝醉，不願就醫，在現場不斷盧警方，最後在警消安撫下，搭上救護車就醫；警方對林男和謝男施以酒測，2人均未酒駕，謝男指稱，當時行經路口時是綠燈，林男闖紅燈，警方調閱監視畫面，發現林男白車直行時，路口是紅燈，林男闖紅燈釀禍，詳細車禍肇責將進一步釐清。