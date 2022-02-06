燁輝原總經理、現為燁輝副董事長吳林茂表示，燁輝是台灣鋼鐵業第一家推行日本TPM（全面工廠管理，Total Plant Management）活動的公司，該公司去年再度挑戰JIPM協會最高階的TPM世界級賞，終於開花結果，今年1月31日獲得日方審查通過，正式取得日本JIPM協會TPM世界級賞的殊榮，成為全球鋼鐵業第二家、也是全球首家非日系鋼廠取得此項殊榮的鋼鐵公司。

這項隸屬於日本設備維護協會（JIPM：Japan Institute of Plant Maintenance）的TPM活動共分三級循序漸進：TPM、劃時代TPM及創時代TPM，且設立五個獎項。燁輝自1997年7月導入日本TPM活動，依其獎項共分五個階段推行，一階TPM活動於1998年11月宣誓大會正式實施。24年來由於燁輝同仁持續不斷的努力與堅持，已先後取得JIPM協會的TPM優秀賞、優秀繼續賞、特別賞及精進特別賞四個獎項。且更進一步取得JIPM協會最高階的TPM世界級賞亦是燁輝2021年是否達成「成為全球最好的鋼鐵製造服務企業」願景重要指標之一，因此燁輝決定以「永遠最好」與「止於至善」的改革精神，於2021年挑戰JIPM協會最高階之TPM世界級賞，以驗證燁輝實施全面TPM活動的用心、努力與成果。

燁輝於2017年1月舉行五階創時代TPM活動的宣誓大會，並全面推展燁輝特有的燁輝生產服務系統（YPS），用以實現「品質至上」與「客戶至上」兩大理念，且以「智慧化工廠」及「至善化服務」兩大主軸展開創時代TPM活動，建立智慧化工廠示範產線、產線設備預知保養、e化點檢、人因工程、智慧製程與自動檢測及大數據應用等活動，創造工廠與產品之價值，而更重要的為了實現「客戶至上」之理念，透過業界首創之「客戶聲音可視化運作系統」，傾聽客戶聲音，掌握客戶真正的與發掘客戶潛在的需求，期以至善化服務創造客戶最高的價值，再創經營榮景高峰。

燁輝歷經五年的努力，於2021年申請TPM世界級賞，因受新冠疫情影響，JIPM以往實施兩次的現地審查改為6月的書面審查與11月的視訊審查，審查結果燁輝各項關鍵管理指標KMI及KPI均能達標，包含追求公司持續獲利成長、零故障、零不良、零災害，尤其須達成「零公傷」更是最嚴苛的要求與考驗，最終深獲JIPM日本三位審查員嚴格之審查與肯定，並於2022年1月31日日本JIPM協會官網公告正式通過審查，正式取得日本JIPM協會TPM世界級賞的殊榮！

燁輝為台灣所有企業中首家與唯一取得TPM世界級賞的公司，更是全球鋼鐵業第二家、也是全球首家非日系鋼廠取得此項殊榮之鋼鐵公司，這是燁輝全體同仁齊心協力與團隊合作，才能完成此艱鉅之任務。JIPM協會預計2022/03/17舉行頒獎典禮，以往頒獎典禮均於日本國立京都國際會館舉行，但受新冠疫情（COVID-19）的影響，今年將採線上方式舉行。

JIPM協會自1999年設立TPM世界級賞起至今，於22年期間全球僅有28個工廠取得此獎項，燁輝是全球第28個工廠（第15家公司）取得此項殊榮之企業，實屬鳳毛麟角大不易。28個得獎工廠分別隸屬於15個國家，8個行業，15個集團或公司；其中對安全「零公傷」及5S活動較易達成的「食品與食品加工及清潔用品業」就多達3家公司（14個工廠），另外汽車業有4家公司（6個工廠），家電與電腦業2家公司，衛浴設備業、化學業、電力業各1家公司，而金屬業（含燁輝）之工廠僅有3家（1家鋁業、2家鋼鐵業）；燁輝企業能獲得TPM世界級賞的至高殊榮，無論在管理、品質、服務及社會責任指標，均已為世界級鋼鐵廠水準之公司，足為台灣與全球企業之楷模與典範。

最後，吳林茂一直強調，請賞並非最主要之目的，而是設定一個高目標，讓燁輝同仁有一個共同目標去合作努力達成，且在改善過程中發揮團隊精神，以凝聚同仁向心力。現即使已取得TPM世界級賞，這也絕不是終點，燁輝仍須持續改善與精進TPM活動，而且燁輝更須以五階TPM活動的管理成果，創造客我永續繁榮的榮景，未來將以第一品牌之價值做領航，持續精進世界級的新保養系統、建立最具競爭力的智慧工廠，並且在安全無憂的職場及員工滿意度最好的幸福企業之下，共同追求碳中和與淨零排放的時代潮流，朝向「全球『永遠最好』的鋼鐵製造服務企業」的終極目標邁進。