環保署補助嘉義縣六腳大排水質改善工程，在環保署蔡鴻德副署長及嘉義縣翁章梁縣長的福證下，10日辦理動土典禮，展現環保署與嘉義縣政府共同致力清淨水域並打造優質親水環境之決心，拉近河川與市民親水距離。

嘉義縣六腳大排（農路橋到六腳排水橋河段）鄰近嘉義縣新港鄉鬧區，當地除新港公園、新港圖書館及鄉公所等重要地標外，亦為第三級古蹟－奉天宮所在位置，屬宗教信仰人潮聚集處。該河段主要匯集新港商圈生活污水及數家畜牧廢水，造成河川水質及環境不佳。

為提升河川水質，環保署核定補助嘉義縣政府辦理「六腳大排水質改善工程」，核定經費6976萬3752元，其中環保署補助4883萬4626元。為有效處理水質，規劃於文昌國小及新港公園等2處設置水質淨化設施，分別截流東新港中排及B幹線排水之廢（污）水，合計每日可處理425公噸廢（污）水，採接觸曝氣法處理後再排回六腳大排，以改善水體品質。

另考量當地環境景觀，2處水質淨化設施皆採全地下化，再分別配合文昌國小前荷花池景觀、新港公園景觀作整體性規劃，提供更優質的生活環境。

環保署致力於推動水環境改善工作，近年來相當支持嘉義縣政府水環境改善工程，已補助辦理布袋鎮鹽管溝、北港溪早知溪、西結里水質淨化場、柳溝大排污水截流及現地處理設施、大林明華濕地園區、荷包嶼生態園區、奮起湖曝氣系統等10處水質淨化設施。環保署表示，民眾期盼乾淨清澈的河川面貌，需仰賴中央、地方政府和全體民眾之共同參與，本案六腳大排水質改善工程完工後，將重新打造新港商圈景觀，成功帶動周邊環境整體發展，開啟嘉義縣「水漾嘉園」新面貌。