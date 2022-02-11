訂閱經濟當道！統一超（2912）今（11）日宣布推出「雙智能生活訂閱制」服務，除了去年已推出定期定額扣繳數位慈善捐款服務，今年再推出行動隨時取的訂閱制，包括咖啡、寵物罐頭等都可以按照需求訂閱購買，享有更高折扣。

統一超推出雙智能生活訂閱制服務，主打「低接觸支付」、「超值包月」、「自動續購」等三大訴求，希望擴大會員熟客經營。

統一超主管表示，此次推出訂閱制，讓消費者針對常態需求的商品，可以根據固定使用量做規畫，進行一次性訂閱，享有更高折扣。

以上班族每天一杯咖啡為例，每月20個工作天，統一超為此規劃推出每月20杯咖啡的訂閱，包月訂購可享65折的超殺優惠，目前第一波優惠活動到4月10日止，後續會再評估消費者需求持續規劃優惠方案。

統一超主管表示，先前推出的行動隨時取功能，一直以來穩坐OPEN POINT APP最熱門服務寶座，服務推出至今已成功吸引270萬人次使用。除了最受歡迎的CITY咖啡等系列飲品，更延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健等共四大類別、10款商品，服務自今年元月上線，已吸引超過7500位會員體驗。

另外統一超的愛心公益平台，也持續便利民眾投注愛心，除了門市零錢捐、ibon捐款、點數捐助等多元募款管道，協助公益社福團體募款。更領先同業推出「APP線上捐款與訂閱制」功能，消費者只要在OPEN POINT APP上操作一次、便能定期定額捐款，讓公益團體月月領愛心、公益服務細水長流，且透過系統數位化解決公益社福團體開立收據、捐助者報稅繁複等費時又費力的痛點，讓公益社福團體接受募款與消費者捐款更為省時、安心、便利。

APP線上捐款與訂閱制服務上線不到一年，也已有7000位愛心會員使用。