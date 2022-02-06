長達9天年假即將結束，不少公司行號要求員工返回工作場域前必須自行快篩，台中市6日接獲3名員工居家快篩呈陽性，經連繫衛生局安排到院PCR採檢，其中2人自行開車前往，還有1人則安排救護車到住所接往醫院採檢，PCR結果最快晚間出爐。

台中市6日新冠肺炎本土個案持續＋0，而也無確診者足跡；唯因為7日收假開工在即，許多員工依照公司規定自己居家快篩，6日傳出有人快篩陽性由消防局安排救護車前往醫院進行PCR。

衛生局表示，有市民因開工前自主快篩，發現有3名呈家用快篩陽性反應，因仍須醫院PCR檢驗判定，故2名個案透過引導可自主駕駛至醫院再行PCR檢驗，另1名因無法自行駕駛，已由衛生局派遣救護車載送至醫院檢查，預計PCR結果晚間出爐。

台中市衛生局長曾梓展表示，居家快篩仍有5％的偽陽性，目前已知此3人沒有接觸史，以過往經驗PCR陰性的機率仍高，民眾不必過度恐慌，實際採檢結果則待醫院PCR確認。民眾如居家快篩呈現陽性可撥1999或是衛生局專線由專人安排採檢。