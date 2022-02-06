農曆春節期間，民眾一不小心就會吃下過多食物，據衛福部國民健康署調查，過年期間，32.4％民眾體重平均增加1.7公斤，48.3％民眾運動量比平常少，因此，花蓮縣衛生局收集13鄉鎮市的運動場所地圖，製成QRcode，鼓勵民眾年節過後恢復運動習慣，向身上脂肪說掰掰！

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，衛生福利部國民健康署曾針對「國人春節期間體重控制」進行電話訪問調查，過年期間，有32.4％民眾體重增加，平均增加1.7公斤，近48.3％的民眾運動量比平常少，顯見春節期間維持規律運動習慣的重要。

過年期間，民眾每天大魚大肉，身上脂肪也隨之增加，花蓮縣衛生局收集13鄉鎮市的運動場所地圖，鼓勵民眾年節過後恢復運動習慣。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

朱家祥指出，運動好處多多，民眾可從自己有興趣的運動項目開始，包括簡易、不受時間及場地限制的「居家運動」，或到公園綠地進行「步道健走」或「體健設施」等3種運動方式。

花蓮縣衛生局將國民健康署高齡者健康操網站製成QRcode，鼓勵阿公阿嬤跟著一起做運動。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

朱家祥說，居家運動包含如瑜珈、健康操等伸展運動，仰臥起坐、啞鈴等肌力訓練，室內腳踏車、跑步機等心肺耐力，太極拳、跳舞等有氧運動，在家透過簡單安全的運動，加強自身防護力並維持體能，而阿公阿嬤也可跟著國民健康署高齡者健康操一起做運動。

步道健走則是很好的入門身體活動，朱接著說，民眾只要穿著輕便服裝、運動鞋即可，不過他也建議加快平常走路速度，達到微流汗程度，掌握「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」訣竅，即能輕鬆將健走融入生活中。

而體健設施則是透過規律使用公園內的體健設施，促進身體適能並延緩老化，朱家祥指出，常見的體健設施包含上肢牽引器、肩關節康復器、單槓等上肢訓練，漫步機、深蹲訓練等下肢訓練，及扭腰器、腹肌板等核心訓練。

衛生局也收集13鄉鎮市運動場所，包含具體健設施的公園與老人會館、有籃球場的活動中心及步道等，除列表公布在「花蓮動吃動吃生活GO網頁」，也製作QRcode，供民眾方便查詢。