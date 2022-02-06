日月千禧開胃前菜酥炸北海道干貝球。（日月千禧提供）

日月千禧海鮮主菜加拿大波士頓活龍蝦。（日月千禧提供）

日月千禧極炙牛排館西洋情人節雙人分享饗宴套餐。（日月千禧提供）

肉多多火鍋插旗義大Outlet Mall搶攻年節用餐熱潮。（樂多多集團提供）

肉多多火鍋插旗義大Outlet Mall搶攻南台灣消費市場。（樂多多集團提供）

搶攻情人節市場，台中日月千禧酒店「24F極炙牛排館」以經典歐陸烹調手法推出雙人分享套餐，知名鍋物肉多多火鍋插旗義大Outlet Mall進軍南台灣消費市場。

台中日月千禧酒店24F極炙牛排館選用加拿大波士頓活龍蝦、頂級牛排、北海道干貝、南非鮑魚等頂級食材打造佳節套餐，主廚何元嘉表示，14午、晚餐時段雙人分享饗宴套餐，採用海陸雙主菜設計，讓山珍海味征服戀人味蕾，重達800g的海鮮主菜加拿大波士頓活龍蝦是餐廳招牌菜色，排餐則提供獵人式西班牙橡實伊比利帶骨豬里肌、美國愛荷達州SRF金牌極黑和牛菲力6oz、AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛肋眼6oz 、AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力3oz＆A5日本宮崎和牛紐約客3oz雙拼4款主菜選1，呈現頂級食材及奢華和牛饗宴，價格6280元起，另加10％。

樂多多集團旗下「肉多多火鍋」去年8月迄今已開出30家新門店，今年再進駐義大Outlet Mall，樂多多集團董事長林少鈞表示，疫情期間國旅市場更加蓬勃，看好義大Outlet Mall 客群消費力，特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」，適逢西洋情人節即將登場，讓戀人逛街選禮的同時，也可以滿足吃鍋暖心的美食饗宴。