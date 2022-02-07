為了防止海外公司挖角高科技人才、洩漏機密技術等不利產業發展的狀況發生，南韓將創建工程師資料庫，以監視工程師們的足跡與旅行狀況，確保關鍵產業的機密能夠受到保護。

日經亞洲評論報導，南韓為加強知識產權提出5年計畫，其中一項關鍵就是建立工程師足跡資料庫，電池、有機發光二極體顯示器、船舶與鋼鐵等南韓最具競爭力的12項「國家核心技術」產業需列出有先進知識的人員名單，且不限南韓籍，受雇於南韓企業或外國企業在南韓子公司的外國工程師也都在範圍內。

只要被列在名單上，南韓政府將追蹤相關足跡，尤其是出入境紀錄，南韓工業部表示，資料庫的相關細節尚未確定，但最重要的目的是為了阻止工程師跳槽到海外的競爭對手，確保關鍵技術能夠留在國內。

報導指出，過去5年來，南韓發生397起技術外洩的事件，檢察官在2020年調查112名涉嫌違反南韓商業秘密法或參與洩密事件的人，且犯罪方法越來越多元，這不得不讓南韓政府出手處理相關狀況。

值得一提的是，南韓之所以會提出5年知識產權計畫，主要原因在於10年前 LCD面板是南韓繼半導體後的最大出口產品，當時三星和LG名列全球前兩大企業，但大陸京東方和華星光電在國家補貼下，於2010年代擴大生產，全球供應量暴增造成南韓製造商面臨沉重壓力，三星宣佈退出LCD業務，LG也準備停止國內生產。

報導點出，當三星與LG陸續退出LCD產業後，許多南韓人才轉向大陸廠商任職，京東方有50多位南韓技術人員，而大陸最大晶圓代工廠中芯國際則有約100名的南韓工程師。