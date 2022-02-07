韓國近期疫情持續擴散，單日確診人數已連續3天維持在3萬例以上，中央防疫對策本部長鄭銀敬今早表示，韓國及海外多名專家預測，2月底單日確診人數可能達13萬至17萬例之多。

鄭銀敬今天上午在例行記者會中做以上說明，雖然預測模型顯示韓國Omicron疫情可能在2月底達到最高峰，但當局指出仍有許多變數影響，難以斷言過後疫情就會緩解。

這次預測數字比防疫當局1月21日發表的預測大幅提高，當時預期2月底單日確診人數可能達到7萬9500例至12萬2200例。不過，Omicron傳播速度比當局預期更快，單日確診人數從首次突破1萬例到3萬例以上，僅相隔短短10天。

重症人數及病歿人數雖尚未出現增勢，但截至今天凌晨零時，居家治療人數已增至14萬6445例，較前一天增加近1.8萬例，達到管理機關可承擔人數的88%。

韓國總統文在寅今天親自主持中央災難安全對策本部討論應對方案，考慮Omicron重症率低等因素，決定將定時電話追蹤的對象限縮至60歲以上高風險族群及服用口服藥的患者。

當局強調，其他患者改為自主管理並非放任自生自滅，若出現任何異常狀況，仍能立即接受社區醫院診治及藥物宅配等服務。

但對於是否將醫療體系轉為比照流感管理，防疫當局仍未鬆口，鄭銀敬今天於國會答詢時指出，Omicron病毒傳染力較流感病毒更高，致死率也是流感的2倍以上，要比照辦理為時尚早。（編輯：韋樞）1110207