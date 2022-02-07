農曆春節9天連假後的開工日，各金控舉行春節團拜但防疫不鬆懈！兆豐金(2886)新春視訊團拜，董事長張兆順表示，Fed在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升25個百分點，並計畫大幅縮減資產負債表，以因應高通膨，對於兆豐金控而言是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。

兆豐銀行總經理蔡永義認為，美國FED今年三月份起可能有三到五次的升息機會有助銀行業績的表現，因此提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等五大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。

去年兆豐金控稅後盈餘仍達257.46億元，EPS 1.89元，較去年成長3%，票券、證券、產險、AMC及創投等子公司表現相當亮眼。

去年持續躍居金控獲利王的富邦金(2881)，今年因應桃園疫情擴散，已數度升級防疫規格，開工防疫亦不鬆懈，取消2月10日集團新春團拜活動，持續實施五大主要防疫措施：

一、動態式營運持續方案：根據各子公司業務特性備有異地辦公、居家辦公、業務移轉等多元營運持續方案，隨時因應疫情變化快速啟動。

二、嚴格管控群聚感染風險：除了自2021年5月起持續實施分流上下班，提供六個梯次供同仁選擇；目前富邦金控同仁完整接種兩劑疫苗之比例高，公司持續鼓勵同仁盡快完成接種第三劑追加劑，提升自身及群體保護力。

三、提升辦公大樓及營業場所防疫規格：各富邦大樓於1月25日至2月11日每營業日實施全棟消毒；子公司營業場所持續加強人流管制及提高消毒頻率，並於營業櫃檯設置防疫隔板，或配置防護面罩、手套、消毒槍等防疫物品。

四、停辦相關會議及活動：經執行風險評估，已取消2月10日集團新春團拜活動，另於2月20日前停辦無法全程佩戴口罩之各式會議、活動及聚餐為原則，將視疫情評估延長停辦期間。

五、嚴格管制外部訪客：各富邦大樓禁止外部訪客進入辦公職場，如訪客已接種兩劑疫苗滿14天或出示到訪日(含)三日內之快篩或PCR陰性證明，則於執行實名制、量測體溫及手部消毒後開放進入。