台南市官田區渡拔國小舉辦特別的開學儀式，贈送棉花糖及防疫雙語紅包歡迎學生返校上學。（台南市渡拔國小提供／劉秀芬台南傳真）

高中以下各級學校於2月11日正式開學，台南市官田區渡拔國小老師及家長會開學日舉辦特別的開學儀式，贈送棉花糖及防疫雙語紅包歡迎學生返校上學，學童拿到棉花糖都十分驚喜又開心。

校長許坤鎮表示，學校除了遵循教育局「校園齊防疫、平安上學去」的防疫策略外，今天特別準備學校重點發展的「雙語課程」的虎年小紅包，上面貼了1元硬幣，除了取防「疫」的諧音，提醒小朋友重視防疫，也象徵一元復始萬象更新，家長會也提供了棉花糖，歡喜、甜蜜迎接學生返校。

家長會長胡鴻鳴說，學生結束寒假也難免有面對上學的焦慮，所以校方和家長會委員們商討，除了提供相關防疫物資外，贈送孩子最期待的像雲一樣的棉花糖，讓孩子們擁有一個快樂的開學回憶。

教導主任徐郁雁表示，學校持續宣導自主健康管理和各項防疫措施，紅包中有勤洗手、內外夾弓大立腕等防疫宣導的小卡，讓孩子學習健康及防疫觀念。配合學校積極推動的雙語課程，紅包上也貼了有「Tiger」的新年英語吉祥話，營造雙語學習環境。

四年級學生胡家淞說，今天是爸爸、媽媽一起陪他到學校，進校門要量體溫的時候還有點緊張，但拿到棉花糖的時候超級開心的。六年級學生楊子昀說，拿到的新年雙語小紅包是「Lucky Tiger brings you a good harvest.」，因為他的生肖就是老虎，所以覺得真的很幸運也很有趣味。