中共無人機低空入侵東引？(圖/Google Maps截圖)

解放軍東部戰區早期在微博上公開兩架疑似改裝為無人機的殲-6戰機亮相。（圖/解放軍東部戰區微博）

春節期間，馬祖東引島5日有民宅頂樓監視器拍到不明飛機飛過影像。陸軍東引地區指揮部經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器。隨後，有網民自行比對影像認為是大陸「海監總隊」的運-12巡邏機；今(7)日又有網民推測「該飛行物若非民航機，唯一可能之解放軍飛行器只可能為殲六W無人機」，但惹來其他網友留言吐槽。

《影像情報分析IMINT》粉專有網友貼文指出：解放軍在近年把好些退役的殲六改裝為殲六W無人機，主要部署在廣東羊塘里基地、福建連城基地等處，其中又以連城基地直線距離約382公里，離我東引島最近。

以殲六航程來看，該機的航程約640km，若是經過無人機改裝，航程還可能增加，以連城基地與東引的距離而言，殲六W完全有能力往返連城和東引兩點之間。

比對監視器影像，該機為後掠翼飛行器，不見螺旋槳裝置，加上以飛行速度來看，不會是媒體先前報導的中國海監運12機。

且以拍攝地點祕山居民宿與該機約1.2公里的距離（推估）而言，以殲六13m的機身長度，對比監視器影像，該機確有殲六W無人機之可能，不知國防部是否有將殲六W列入研判考量名單。

不過，該網友最後強調：為個人臆測及推估，可能有錯，真實情況乃以國防部之官方新聞稿為主。

該貼文立即引來不同意見者留言：「影像雖然模糊，但仍可看出是直線翼，飛後掠翼。況且噴射機的聲音非常不一樣，不可能誤判」、「如果是噴射機的話，速度應該沒有這麼慢....而且噴射引擎跟螺旋槳引擎的噪音不會很難分辨吧」、「不大可能是殲六無人機」。