大陸演員張洢萌（原名張妍）曾參演劇集《甄嬛傳》，年僅10歲就奪得內地百花獎影后的她，曾被外界看好可成為新一代花旦，可是在2014年後卻突然在娛樂圈消失，直至去(2021)年才有新作品推出。現年27歲的張洢萌已一改18歲的「大餅臉」，變成了眼大面尖的「網紅臉」，網民指她雖然外貌「進化」了，但似乎也失去了熟悉的演員氣質，讓粉絲相當感慨。

張洢萌6歲時接拍首部電影《走過嚴冬》，從童星展開她的演藝生涯，期間參演過《康熙微服私訪記》等劇集。2004年張洢萌參演電影《暖春》，奪下第27屆大眾電影百花獎優秀女演員獎，年僅10歲就成為影后，接下來數年張洢萌片約不斷，前途曾備受看好一片光明。

2004年張洢萌參演電影《暖春》，年僅10歲就成為百花獎影后。（圖／截取自《暖春》劇照）

2012年張洢萌更參演了宮鬥神劇《甄嬛傳》，飾演皇后烏拉那拉氏的表侄女「青櫻」，但當時的張洢萌已經18歲，不再是當年童星時期的稚氣模樣，反而被網民恥笑崩壞成「大餅臉」，星味盡失；觀眾普遍對她的扮相沒多大好感，加上這個角色本身就不討喜，因此播出結束並未獲得迴響，而她之後也只接演3部作品。2014年張洢萌演完電影《時尚女郎》後，長達7年沒有新作品面世，雖然她仍有更新微博，但只是分享生活近況。

2012年張洢萌18歲演《甄嬛傳》，竟被網民嘲笑是「大餅臉」。（圖／截取自《甄嬛傳》劇照）

張洢萌無戲可拍的窘境讓人不勝唏噓，直至去(2021)年才參演了電影《起初》；不過，現年27歲的她雖然「大餅臉」已不復見，卻變成了眼大面尖的「網紅臉」，而被指「整容」；網民說她確實外貌有所「進化」，但變得更不顯眼了，反而失去了熟悉的演員氣質，令粉絲相當感慨。

27歲的張洢萌變成了眼大面尖的「網紅臉」，而被指「整容」。（圖／截取自微博）

27歲的張洢萌變成了眼大面尖的「網紅臉」，而被指「整容」。（圖／截取自微博）