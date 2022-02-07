行政院經貿談判辦公室7日公布2021年我對新南向18國出口金額、投資金額雙雙創下新高，其中，出口額825.8億美元，超越2019年疫情前的水準631.1億美元，達到2016年新南向政策推動以來最佳成績；投資金額58億2835萬美元，較2020年同期大幅增加105.97％。

在出口品項中，積體電路出口占台灣對新南向整體出口占比近四成，其次資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業，也是台灣向新南向國家出口大宗。

經貿辦指出，從出口市場來看，台灣對新南向國家出口成長幅度35.2％，高於對全球整體的出口成長幅度29.4％，也高於對中國大陸的25％、日本的25％，及美國的30％等主要市場成長率。

從出口市場來看，台灣對新南向國家出口成長幅度35.2％，高於對全球整體的出口成長幅度29.4％，也高於對中國大陸的25％、日本的25％，及美國的30％等主要市場成長率。

經貿辦表示，台灣不僅對新南向國家出口表現亮眼，與新南向國家雙向投資也成長顯著。2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2835萬美元，較2020年同期增加105.97％，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

主要投資案包含環球晶圓以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.、聯發科以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.、國泰人壽以4億美元增資越南國泰人壽等。

至於新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，較2020年同期也大幅增加162.32％；其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等。

如果和2016年開始推動新南向政策時相較，我對新南向出口金額成長28.3％、投資金額則成長59.2％。2016年我對新南向18國出口額為592.3億美元，2021年則為825.8億美元，成長28.3％；2016年我對新南向國家投資額為23.8億美元，2021年則為58.3億美元，成長59.2％；2016年新南向國家來台投資額為2.4億美元，2021年則為10億美元，成長76％。

經貿辦說，新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升，2022年政府將繼續推動新南向政策，協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機，為台灣下世代經濟及社會繁榮奠定扎實前景。