日本福島核災區食品輸台可能解禁，其中包括農漁產品影響最大，圖為新潟越光米。（本報資料照片）

日本福島等五縣食品即將叩關？食藥署今公布109年度「輸入食品風險分析」，經專家依據日本官方輻射檢測資料，以及自行採樣的食品，分析日本食品的癌症風險在各年齡層皆低於標準，可視為「可忽略之風險」。對此食藥署長吳秀梅表示，將依這份報告與各部會討論，進行政策評估。

109年度「輸入食品風險分析」是由台灣大學執行研究計畫，計畫主持人為台大毒理學研究所教授、腎臟科醫師姜志剛，該研究參酌台灣、日本及香港等地的輻射檢測資料，針對輸入食品風險進行評估，並曾在去年8月3日召開專家會議，討論研究成果與施政走向。

姜志剛表示，本次研究利用2020年日本官方輻射檢測資料，以日本國內可流通產品估算。結果顯示日本輸入食品會使孩童每年增加0.001762毫西弗暴露量、成人每年增加0.002814毫西弗暴露量、老年人每年增加0.002406毫西弗暴露量、育齡女性每年增加0.002334毫西弗暴露量。

姜志剛說，依國際放射防護委員會ICRP報告中提出，一般民眾接觸來自非背景輻射的游離輻射，年劑量不超過1毫西弗。本次計算結果，各年齡層為標準值的0.17-0.28％；產生的癌症及遺傳效應增加風險，依據美國國家環境保護局癌症風險等級之劃分，應可歸類為「可忽略之風險」。

吳秀梅指出，我國早在2016年就已將銫134與銫137總和為370貝克/公斤的標準，下修到100貝克/公斤，標準比CODEX或是其他國家都嚴格，不是沒有標準，而報告所評估出來的量，則是用每天食用累積1年來計算，因此實際上相當安全。